Внаслідок удару ворога по Волині є руйнування, проте обійшлося без жертв - ОВА

Російські загарбники завдали удару по Волинській області, застосувавши 35 безпілотників та дві ракети. Внаслідок цього є руйнування, проте обійшлося без жертв, повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький, пише УНН.

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"Ще одна важка ніч для волинян. Усю ніч Луцьк атакували шахеди, а на світанку - ракети. Загалом за час тривоги в повітряному просторі зафіксували 35 БпЛА та 2 ракети", - повідомив Рудницький.

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок падіння уламків є загоряння і руйнування житлового будинку та пошкодження автомобілів. На місцях працюють усі відповідні служби. Пожежу вдалося ліквідувати.

"На щастя, обійшлося без людських жертв - ні травмованих, ні загиблих. Дякую силам ППО за захист", - додав Рудницький.

Доповнення

У ніч на 12 липня росія атакувала Україну 623 засобами повітряного нападу. Сили ППО збили 344 цілі, включаючи 319 "шахедів" та 25 ракет Х-101.

Російські війська завдали удару по Чернівцях та області, пошкодивши адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 14 отримали поранення.