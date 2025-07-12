Внаслідок удару ворога по Волині є руйнування, проте обійшлося без жертв - ОВА
Київ • УНН
Волинська область зазнала нічної атаки 35 безпілотників та двох ракет, що призвело до руйнувань житлового будинку та пошкодження автомобілів. Жертв та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.
Російські загарбники завдали удару по Волинській області, застосувавши 35 безпілотників та дві ракети. Внаслідок цього є руйнування, проте обійшлося без жертв, повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький, пише УНН.
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"Ще одна важка ніч для волинян. Усю ніч Луцьк атакували шахеди, а на світанку - ракети. Загалом за час тривоги в повітряному просторі зафіксували 35 БпЛА та 2 ракети", - повідомив Рудницький.
Очільник ОВА повідомив, що внаслідок падіння уламків є загоряння і руйнування житлового будинку та пошкодження автомобілів. На місцях працюють усі відповідні служби. Пожежу вдалося ліквідувати.
"На щастя, обійшлося без людських жертв - ні травмованих, ні загиблих. Дякую силам ППО за захист", - додав Рудницький.
Доповнення
У ніч на 12 липня росія атакувала Україну 623 засобами повітряного нападу. Сили ППО збили 344 цілі, включаючи 319 "шахедів" та 25 ракет Х-101.
Російські війська завдали удару по Чернівцях та області, пошкодивши адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 14 отримали поранення.