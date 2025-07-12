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Внаслідок удару ворога по Волині є руйнування, проте обійшлося без жертв - ОВА

Київ • УНН

 • 476 перегляди

Волинська область зазнала нічної атаки 35 безпілотників та двох ракет, що призвело до руйнувань житлового будинку та пошкодження автомобілів. Жертв та постраждалих немає, пожежу ліквідовано.

Внаслідок удару ворога по Волині є руйнування, проте обійшлося без жертв - ОВА

Російські загарбники завдали удару по Волинській області, застосувавши 35 безпілотників та дві ракети. Внаслідок цього є руйнування, проте обійшлося без жертв, повідомив очільник Волинської ОВА Іван Рудницький, пише УНН.

Деталі

"Ще одна важка ніч для волинян. Усю ніч Луцьк атакували шахеди, а на світанку - ракети. Загалом за час тривоги в повітряному просторі зафіксували 35 БпЛА та 2 ракети", - повідомив Рудницький.

Очільник ОВА повідомив, що внаслідок падіння уламків є загоряння і руйнування житлового будинку та пошкодження автомобілів. На місцях працюють усі відповідні служби. Пожежу вдалося ліквідувати.

"На щастя, обійшлося без людських жертв - ні травмованих, ні загиблих. Дякую силам ППО за захист", - додав Рудницький.

Доповнення

У ніч на 12 липня росія атакувала Україну 623 засобами повітряного нападу. Сили ППО збили 344 цілі, включаючи 319 "шахедів" та 25 ракет Х-101.

Російські війська завдали удару по Чернівцях та області, пошкодивши адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, 14 отримали поранення.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

СуспільствоВійна
Волинська область
Україна
Чернівці
Луцьк
Tesla
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