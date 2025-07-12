В результате удара врага по Волыни есть разрушения, однако обошлось без жертв - ОВА
Киев • УНН
Волынская область подверглась ночной атаке 35 беспилотников и двух ракет, что привело к разрушениям жилого дома и повреждению автомобилей. Жертв и пострадавших нет, пожар ликвидирован.
Российские захватчики нанесли удар по Волынской области, применив 35 беспилотников и две ракеты. В результате есть разрушения, однако обошлось без жертв, сообщил глава Волынской ОВА Иван Рудницкий, пишет УНН.
Детали
"Еще одна тяжелая ночь для волынян. Всю ночь Луцк атаковали шахеды, а на рассвете - ракеты. Всего за время тревоги в воздушном пространстве зафиксировали 35 БпЛА и 2 ракеты", - сообщил Рудницкий.
Глава ОВА сообщил, что в результате падения обломков есть возгорание и разрушение жилого дома и повреждение автомобилей. На местах работают все соответствующие службы. Пожар удалось ликвидировать.
"К счастью, обошлось без человеческих жертв - ни травмированных, ни погибших. Спасибо силам ПВО за защиту", - добавил Рудницкий.
Дополнение
В ночь на 12 июля Россия атаковала Украину 623 средствами воздушного нападения. Силы ПВО сбили 344 цели, включая 319 "шахедов" и 25 ракет Х-101.
Российские войска нанесли удар по Черновцам и области, повредив административные здания, жилые дома и автомобили. В результате атаки погибли два человека, 14 получили ранения.