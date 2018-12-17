Власниця квартири під час обшуку покусала прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У селі Софіївська Борщагівка Київської області під час обшуку власної квартири жінка умисно вкусила прокурора за праву руку, умисно подряпала праву руку старшому інспектору кіберполіції. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Розпочато досудове розслідування ч. 2 ст. 345 КК України.
Раніше в соціальних мережах повідомлялося, що прокурора покусав один з адвокатів.
Як повідомляв УНН, За умисне заподіяння поліцейським тілесних ушкоджень 43-річного киянина притягнуть до кримінальної відповідальності.
Також нетвереза жінка вкусила патрульного поліцейського у Луцьку під час проведення процесуальних дій для оформлення протоколу про порушення.
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