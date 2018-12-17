Владелица квартиры во время обыска покусала прокурора

Начато досудебное расследование ч. 2 ст. 345 УК Украины.

Ранее в социальных сетях сообщалось, что прокурора покусал один из адвокатов.



Как сообщал УНН, зо умышленное причинение полицейским телесных повреждений 43-летнего киевлянина привлекут к уголовной ответственности.



Также нетрезвая женщина укусила патрульного полицейского в Луцке во время проведения процессуальных действий для оформления протокола о нарушении.



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