Владелица квартиры во время обыска покусала прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В селе Софиевская Борщаговка Киевской области во время обыска собственной квартиры женщина умышленно укусила прокурора за правую руку, умышленно поцарапала правую руку старшему инспектору киберполиции. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Начато досудебное расследование ч. 2 ст. 345 УК Украины.
Ранее в социальных сетях сообщалось, что прокурора покусал один из адвокатов.
Как сообщал УНН, зо умышленное причинение полицейским телесных повреждений 43-летнего киевлянина привлекут к уголовной ответственности.
Также нетрезвая женщина укусила патрульного полицейского в Луцке во время проведения процессуальных действий для оформления протокола о нарушении.
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