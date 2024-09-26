Візит Зеленського до США продовжено ще на один день - ЗМІ
Київ • УНН
Візит Президента України Володимира Зеленського у США продовжено ще на один день.
Візит Президента України Володимира Зеленського у США продовжується ще на один день. Про це Голосу Америки повідомили джерела в українській делегації, передає УНН.
Більше деталей видання наразі не наводить.
Можна лише припустити, що візит продовжили, аби все ж організувати зустріч Зеленського та кандидата у президенти США Дональда Трампа. Президент України неодноразово наголошував, що хоче представити План перемоги обом кандидатам у президенти США.
Раніше
Команда президента України Володимира Зеленського відмовилась від зустрічі з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом у його резиденції. В Києві вважають, що такий розвиток подій можна було б назвати "втручанням у виборчу кампанію".
Нагадаємо
Комітет Палати представників США ініціював розслідування візиту президента України Володимира Зеленського до збройового заводу в Пенсильванії. Республіканці підозрюють адміністрацію Байдена у використанні держресурсів для передвиборчої кампанії.