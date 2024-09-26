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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Визит Зеленского в США продлен еще на один день - СМИ

Визит Зеленского в США продлен еще на один день - СМИ

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 20:18  •  1778 просмотра

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Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США продлен еще на один день.

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США продолжается еще на один день. Об этом Голосу Америки сообщили источники в украинской делегации, передает УНН.

Больше деталей издание пока не приводит.

Можно лишь предположить, что визит продолжили, чтобы все же организовать встречу Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Президент Украины неоднократно подчеркивал, что хочет представить План победы обоим кандидатам в президенты США.

Ранее

Команда президента Украины Владимира Зеленского отказалась от встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции. В Киеве считают, что такое развитие событий можно было бы назвать "вмешательством в избирательную кампанию". 

Напомним

Комитет Палаты представителей США инициировал расследование визита президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании. Республиканцы подозревают администрацию Байдена в использовании госресурсов для предвыборной кампании.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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