Визит Зеленского в США продлен еще на один день - СМИ

Визит Президента Украины Владимира Зеленского в США продолжается еще на один день. Об этом Голосу Америки сообщили источники в украинской делегации, передает УНН.

Больше деталей издание пока не приводит.

Можно лишь предположить, что визит продолжили, чтобы все же организовать встречу Зеленского и кандидата в президенты США Дональда Трампа. Президент Украины неоднократно подчеркивал, что хочет представить План победы обоим кандидатам в президенты США.

Ранее

Команда президента Украины Владимира Зеленского отказалась от встречи с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в его резиденции. В Киеве считают, что такое развитие событий можно было бы назвать "вмешательством в избирательную кампанию".

Напомним

Комитет Палаты представителей США инициировал расследование визита президента Украины Владимира Зеленского на оружейный завод в Пенсильвании. Республиканцы подозревают администрацию Байдена в использовании госресурсов для предвыборной кампании.