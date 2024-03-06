Візит Президента в Одесу: у фокусі функціонування зернового коридору, безпекова ситуація, допомога постраждалим від агресії рф
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський спільно з премʼєр-міністром Греції Кіріакос Міцотакісом відвідав з офіційним візитом Одесу.
Сьогодні, 6 березня, президент Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Одесу, передає УНН.
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Також в цей день Одесу відвідав Премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Голова держави вшанував памʼять жертв російської атаки 02.03.2024.
Також на місці трагедії поспілкувалися з мешканцями зруйнованого будинку. Всі жителі Одещини, квартири та будинки яких були знищені або пошкоджені ворогом - обовʼязково отримають компенсацію від держави. Тримаємо це питання на особистому контролі
Також глава держави разом з іноземною делегацією відвідали порт.
Разом із військовими доповіли про функціонування зернового коридору та безпекову ситуацію. Вдячний президенту за постійну роботу по посиленню Одещини новими засобами ППО. Найголовніше - безпека наших людей. Також вдячні грецьким партнерам за готовність взяти участь у відбудові нашої культурної спадщини, зокрема в Одесі