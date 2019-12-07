Вітренко відповів Медведєву: пробачити Газпрому 3 млрд дол. є неможливим варіантом
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Варіант забути про невиконання домовленностей з боку російського ПАТ "Газпром", пробачити йому 3 мільярди доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу, і забрати позовні вимоги в новому арбітражі без адекватної компенсації є неможливим. Про це заявив у Facebook виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко після заяви російського прем'єра Дмитра Медведєва про "нульовий варіант" у газових переговорах з Україною, передає УНН.
"Стокгольмський арбітраж постановив, що Газпром має сплатити Нафтогазу 2,6 мільярди доларів (плюс відсотки). Виконання рішення Стокгольмьського арбітражу - це теж частина "домовленостей", досягнутих у 2009 році. Нафтогаз і Газпром погодилися у контракті, що рішення арбітражу є "остаточними і обов’язковим для виконання". Тому "нульовий варіант" - це передусім виконати рішення арбітражу, щоб заборгованість Газпрому перед Нафтогазом дорівнювала нулю", - вказав Вітренко.
Зі слів менеджера з Нафтогазу, демонструючи усім конструктивність своєї позиції, "ми навіть погоджуємося взяти цей борг газом".
"Забути про невиконання домовленностей з боку Газпрому, простити Газпрому 3 мільярди доларів, і забрати позовні вимоги в новому арбітражі без адекватної компенсації є неможливим варіантом. При цьому втрачається сенс будь-яких нових домовленостей. Ну як домовлятися зі стороною, яка не виконує свої домовленості і не хоче нести за це відповідальність?" - зазначив Вітренко.
Нагадаємо, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що хоче "нульовий варіант" у переговорах щодо газу між Україною і Росією - так зване взаємовигідне рішення. Зі слів Медведєва, "неможливо домовитися щодо газу і в той же час сказати: знаєте що, ви нам ще заплатите гроші по всяких судових рішеннях".