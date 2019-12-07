Вітренко відповів Медведєву: пробачити Газпрому 3 млрд дол. є неможливим варіантом

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Варіант забути про невиконання домовленностей з боку російського ПАТ "Газпром", пробачити йому 3 мільярди доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу, і забрати позовні вимоги в новому арбітражі без адекватної компенсації є неможливим. Про це заявив у Facebook виконавчий директор групи Нафтогаз Юрій Вітренко після заяви російського прем'єра Дмитра Медведєва про "нульовий варіант" у газових переговорах з Україною, передає УНН.