Витренко ответил Медведеву: простить Газпрому 3 млрд долл. является невозможным вариантом

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КИЕВ. 7 декабря. УНН. Вариант забыть о невыполнении договоренностей со стороны российского ПАО "Газпром", простить ему 3 миллиарда долларов компенсации по решению Стокгольмского арбитража, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации является невозможным. Об этом заявил в Facebook исполнительный директор группы Нафтогаз Юрий Витренко после заявления российского премьера Дмитрия Медведева о "нулевом варианте" в газовых переговорах с Украиной, передает УНН.

"Стокгольмский арбитраж постановил, что Газпром должен заплатить Нафтогазу 2,6 миллиарда долларов (плюс проценты). Исполнение решения Стокгольмьського арбитража - это тоже часть "договоренностей", достигнутых в 2009 году. Нафтогаз и Газпром согласились в контракте, что решение арбитража является "окончательным и обязательным для исполнения". Поэтому "нулевой вариант" - это прежде всего выполнить решение арбитража, чтобы задолженность Газпрома перед Нафтогазом стала равна нулю", - отметил Витренко.

По словам менеджера мз Нафтогаза, демонстрируя всем конструктивность своей позиции, "мы даже согласны взять этот долг газом".

"Забыть о невыполнении договоренностей со стороны Газпрома, простить Газпрому 3 миллиарда долларов, и забрать исковые требования в новом арбитраже без адекватной компенсации явояется невозможным вариантом. При этом теряется смысл любых новых договоренностей. Ну как договариваться со стороной, которая не выполняет свои договоренности и не хочет нести за это ответственность?" - отметил Витренко.

Напомним, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что хочет "нулевой вариант" в переговорах по газу между Украиной и Россией - так называемое взаимовыгодное решение. По словам Медведева, "невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям".

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