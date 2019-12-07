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Російський прем'єр Медведєв хоче "нульовий варіант" у газових переговорах

Російський прем'єр Медведєв хоче "нульовий варіант" у газових переговорах

Київ • УНН

 • 14281 перегляди

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що хоче "нульовий варіант" у переговорах щодо газу між Україною і Росією - так зване взаємовигідне рішення, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

"Хочуть вони (українська влада) цього чи ні, очевидно, що в цьому випадку необхідно прийти до якогось нульового варіанту. Подобається цей вираз чи ні, але це повинно бути взаємовигідне рішення для обох сторін", - сказав він, коментуючи російсько-українські переговори щодо газу в ефірі одного з російських телеканалів.

Медведєв заявив, що реверсом Україна отримує російський же газ, "але набагато дорожче, ніж могла б отримувати (його безпосередньо)". "Ми про це говорили українським колегам в різних форматах. Ця ціна може бути нижче, але для цього потрібно домовитися", - сказав він.

"Неможливо домовитися щодо газу і в той же час сказати: знаєте що, ви нам ще заплатите гроші по всяких судових рішеннях", - додав при цьому Медведєв.

Також він заявив, що Росія не може припинити поставки газу через Україну. "Це (припинення поставок) неможливо з інших причин (що не стосується теми реверсу газу - ред.). Все-таки ми повинні думати про європейських споживачів, як, власне, і про наших українських колег теж повинні думати", - сказав глава російського кабміну.

На питання, чи може РФ заборонити європейським партнерам реверс газу в Україну, Медведєв відповів, що "це досить складно з точки зору технологічного контролю".

Глава кабміну РФ також звернув увагу, що Україна зараз активно впроваджує у себе європейське законодавство в газовій сфері, що абсолютно влаштовує Москву. "Ми готові працювати за європейським законодавством, але потрібно домовитися з усіх істотних пунктів цієї угоди. І тоді можна відновити співпрацю, включаючи і наші поставки газу на українську територію", - вказав глава російського уряду.

Раніше Медведєв заявив, що Зеленський хоче домовитися з Росією.

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