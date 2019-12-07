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Российский премьер Медведев хочет "нулевой вариант" в газовых переговорах

Российский премьер Медведев хочет "нулевой вариант" в газовых переговорах

Киев  •  УНН

 • 14276 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что хочет "нулевой вариант" в переговорах по газу между Украиной и Россией - так называемое взаимовыгодное решение, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Хотят они (украинские власти) этого или нет, очевидно, что в этом случае необходимо прийти к какому-то нулевому варианту. Нравится это выражение или нет, но это должно быть обоюдовыгодное решение для двух сторон", - сказал он, комментируя российско-украинские переговоры по газу в эфире одного из российских телеканалов.

Медведев заявил, что реверсом Украина получает российский же газ, "но гораздо дороже, чем могла бы получать (его напрямую)". "Мы об этом говорили украинским коллегам в разных форматах. Эта цена может быть ниже, но для этого нужно договориться", - сказал он.

"Невозможно договориться по газу и в то же время сказать: знаете что, вы нам еще заплатите деньги по всяким судебным решениям", - добавил при этом Медведев.

Также он заявил, что Россия не может прекратить поставки газа через Украину. "Это (прекращение поставок) невозможно по другим причинам (не касается темы реверса газа - ред.). Все-таки мы должны думать о европейских потребителях, да, собственно, и о наших украинских коллегах тоже должны думать", - сказал глава российского кабмина.

На вопрос, может ли РФ запретить европейским партнерам реверс газа в Украину, Медведев ответил, что "это достаточно сложно с точки зрения технологического контроля".

Глава кабмина РФ также обратил внимание, что Украина сейчас активно внедряет у себя европейское законодательство в газовой сфере, что абсолютно устраивает Москву. "Мы готовы работать по европейскому законодательству, но нужно договориться по всем существенным пунктам этой сделки. И тогда можно возобновить сотрудничество, включая и наши поставки газа на украинскую территорию", - указал глава российского правительства.

Ранее Медведев заявил, что Зеленский хочет договориться с Россией.

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