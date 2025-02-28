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Військова невизначеність Європи: Макрон розкрив плани на самітах для підтримки України

Київ • УНН

 • 23574 перегляди

На самітах у Лондоні та ЄС обговорять посилення оборони України та довготривалі гарантії безпеки. Макрон підкреслив важливість "стратегічної невизначеності" щодо розміщення європейських військ для мирних переговорів.

Військова невизначеність Європи: Макрон розкрив плани на самітах для підтримки України

Президент Франції Еммануель Макрон розповів, що Європа на найближчих самітах визначатиме, як зміцнити оборону України та забезпечити їй довготривалі гарантії безпеки.

Про це пише The Guardian, передає УНН.

Макрон розповів про майбутній європейський оборонний саміт у Лондоні цієї неділі, 2 березня, та спеціальний саміт Європейської ради на початку березня. Він підкреслив, що на цих заходах Європа обговорить, як найкраще підтримати Україну в її обороні, якщо це буде потрібно.

Президент Франції також зазначив, що навіть якщо буде досягнута мирна угода, і лише за умови схвалення її українцями, Європа повинна буде надати конкретні гарантії безпеки.

Він відзначив, що Франція та Велика Британія вже працюють над конкретними рішеннями для підтримки безпеки на місцях, зокрема розглядають можливість розгортання миротворчих сил в Україні.

Ці питання будуть знову обговорені на саміті в Лондоні в неділю, де зберуться представники країн, які брали участь у першому раунді переговорів у Парижі, а також ще кілька інших держав.

Макрон також заявив, що відновлення "стратегічної невизначеності" щодо розміщення європейських військ допомагає мирним переговорам щодо України.

Він відповів на питання журналіста стосовно стратегії Європи щодо України. Зокрема, Макрон натякнув, що було помилкою на самому початку конфлікту заявляти, що Європа ніколи не відправлятиме війська.

Тому ми були змушені відновити цю стратегічну невизначеність

- пояснив він, підкресливши при цьому, що спровокувати ескалацію було б величезною помилкою.

Макрон також зауважив, що три роки тому всі вважали перемогу росії неминучою. росія представляла це як спеціальну операцію на три тижні.

Тепер, три роки по тому, вони захопили лише деякі території, і ми не можемо це вважати перемогою росії

- додав Макрон.

Він заперечив думку, що стратегія Європи не спрацювала, зазначивши, що поразки росії, зокрема вступ Швеції та Фінляндії до НАТО, доводять зворотне.

Ось чому ми повинні чинити опір і допомагати українцям створити найкращі умови для переговорів про міцний і довготривалий мир

- підсумував Макрон.

Нагадаємо

Макрон закликав європейців бути "більш згуртованими і сильними, ніж будь-коли" і відмовитися від "щасливої васалізації" стосовно Сполучених Штатів. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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