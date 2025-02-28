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Военная неопределенность Европы: Макрон раскрыл планы на саммитах для поддержки Украины

Киев • УНН

 • 23574 просмотра

На саммитах в Лондоне и ЕС обсудят усиление обороны Украины и долговременные гарантии безопасности. Макрон подчеркнул важность «стратегической неопределенности» в отношении размещения европейских войск для мирных переговоров.

Военная неопределенность Европы: Макрон раскрыл планы на саммитах для поддержки Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что Европа на ближайших саммитах будет определять, как укрепить оборону Украины и обеспечить ей долговременные гарантии безопасности.

Об этом пишет The Guardian, передает УНН.

Макрон рассказал о предстоящем европейском оборонном саммите в Лондоне в это воскресенье, 2 марта, и специальном саммите Европейского совета в начале марта. Он подчеркнул, что на этих мероприятиях Европа обсудит, как лучше всего поддержать Украину в ее обороне, если это потребуется.

Президент Франции также отметил, что даже если будет достигнуто мирное соглашение, и только при условии одобрения его украинцами, Европа должна будет предоставить конкретные гарантии безопасности.

Он отметил, что Франция и Великобритания уже работают над конкретными решениями для поддержания безопасности на местах, в частности рассматривают возможность развертывания миротворческих сил в Украине.

Эти вопросы будут вновь обсуждены на саммите в Лондоне в воскресенье, где соберутся представители стран, участвовавших в первом раунде переговоров в Париже, а также еще несколько других государств.

Макрон также заявил, что восстановление «стратегической неопределенности» относительно размещения европейских войск помогает мирным переговорам по Украине.

Он ответил на вопрос журналиста относительно стратегии Европы в отношении Украины. В частности, Макрон намекнул, что было ошибкой в самом начале конфликта заявлять, что Европа никогда не будет отправлять войска.

Поэтому мы были вынуждены восстановить эту стратегическую неопределенность

- пояснил он, подчеркнув при этом, что спровоцировать эскалацию было бы огромной ошибкой.

Макрон также отметил, что три года назад все считали победу России неизбежной. россия представляла это как специальную операцию на три недели.

Теперь, три года спустя, они захватили лишь некоторые территории, и мы не можем это считать победой России

- добавил Макрон.

Он возразил мнение, что стратегия Европы не сработала, отметив, что поражения России, в частности вступление Швеции и Финляндии в НАТО, доказывают обратное.

Вот почему мы должны сопротивляться и помогать украинцам создать наилучшие условия для переговоров о прочном и долговременном мире

- подытожил Макрон.

Напомним,

Макрон призвал европейцев быть «более сплоченными и сильными, чем когда-либо» и отказаться от «счастливой вассализации» по отношению к Соединенным Штатам. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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