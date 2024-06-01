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Війська рф посилюють тиск на Сіверському та Курахівському напрямках - Генштаб

Війська рф посилюють тиск на Сіверському та Курахівському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 43373 перегляди

Російські війська посилили атаки на Сіверському і Курахівському напрямках, зберігаючи тиск на Покровському напрямку, при цьому українські війська успішно відбили численні штурмові операції і завдали втрат загарбникам.

Війська рф не зменшують тиск на Покровському напрямку, водночас загарбники нарощують темпи атак на Сіверському та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі 

Українські воїни гнучко реагують на дії окупантів та вживають всіх необхідних заходів для виснаження наступального потенціалу російських військ

- заявили у Генштабі. 

На Куп’янському напрямку триває бойове зіткнення поблизу Дружелюбівки. Сили оборони дають гідну відсіч противнику. 

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На Сіверському напрямку росіяни продовжують активні дії. Кількість бойових зіткнень тут зросла до дев’яти. Одну атаку українські захисники відбили, вісім ще тривають. Водночас ворог завдав бомбового удару однією КАБ по Переїзному.  

На Краматорському напрямку російські війська намагалися просунутися в напрямку Часового Яру. Підрозділи Сил оборони успішно присікли цю спробу. Разом з тим, від ударів ворожої авіації постраждали Дружба (противник застосував 10 некерованих авіаційних ракет) та Костянтинівка (завдано удару однією КАБ).

На Покровському напрямку ворог не збавляє темпів. Від початку доби підрозділи Сил оборони тут відбили вже вісім штурмових дій окупантів. Ще 11 тривають. Противник атакує за підтримки авіації. По Соколу нанесено удар двома КАБами, Новоселівку Першу агресор атакував некерованими авіаційними ракетами.

На Курахівському напрямку тривають бої. Загальна кількість атак тут зросла до 17. Наші захисники успішно відбили 11 штурмових дій російських загарбників. Ще шість боїв тривають поблизу Красногорівки та Костянтинівки. По Водяному противник завдав удару однією КАБ із літака Су-35. 

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати за підтримки авіації.  Ще два ракетні удари із застосуванням 16 НАРів російські окупанти завдали по району Старомайорського. Водночас, Урожайне некерованими авіаційними ракетами атакували два ворожі Ка-52.

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Нагадаємо

Речник командування Повітряних сил України Ілля Євлаш заявив, що російські окупанти останніми днями почали частіше проводити комбіновані атаки по Україні. Під ударами залишають енергетичні та критичні об'єкти інфраструктури.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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