Войска рф усиливают давление на Северском и Кураховском направлениях - Генштаб

Войска рф не уменьшают давление на Покровском направлении, в то же время захватчики наращивают темпы атак на Северском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Украинские воины гибко реагируют на действия оккупантов и принимают все необходимые меры для определения наступательного потенциала российских войск - заявили в Генштабе.

На Купянском направлении продолжается боевое столкновение вблизи Дружелюбовки. Силы обороны дают достойный отпор противнику.

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На Северском направлении россияне продолжают активные действия. Количество боевых столкновений здесь возросло до девяти. Одну атаку украинские защитники отбили, восемь еще продолжаются. В то же время враг нанес бомбовый удар одной КАБ по переезду.

На Краматорском направлении российские войска пытались продвинуться в направлении временного оврага. Подразделения Сил обороны успешно пресекли эту попытку. Вместе с тем, от ударов вражеской авиации пострадали Дружба (противник применил 10 неуправляемых авиационных ракет) и Константиновка (нанесен удар одной КАБ).

На Покровском направлении враг не сбавляет темпов. с начала суток подразделения Сил обороны здесь отбили уже восемь штурмовых действий оккупантов. Еще 11 продолжаются. Противник атакует при поддержке авиации. По Соколу нанесен удар двумя Крабами, Новоселовку первую агрессор атаковал неуправляемыми авиационными ракетами.

На Кураховском направлении продолжаются бои. Общее количество атак здесь возросло до 17.наши защитники успешно отбили 11 штурмовых действий российских захватчиков. Еще шесть боев продолжаются вблизи Красногоровки и Константиновки. По Водяному противник нанес удар одной КАБ из самолета Су-35.

На Времовском направлении враг продолжает атаковать при поддержке авиации. еще два ракетных удара с применением 16 наров российские оккупанты нанесли по району Старомайорского. В то же время, Урожайное неуправляемыми авиационными ракетами атаковали два вражеских Ка-52.

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Напомним

Представитель командования Воздушных сил Украины Илья Евлаш заявил, что российские оккупанты в последние дни начали чаще проводить комбинированные атаки по Украине. Под ударами оставляют энергетические и критические объекты инфраструктуры.