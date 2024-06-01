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Войска рф усиливают давление на Северском и Кураховском направлениях - Генштаб
Российские войска усилили атаки на Северском и Кураховском направлениях, сохраняя давление на Покровском направлении, при этом украинские войска успешно отбили многочисленные штурмовые операции и нанесли потери захватчикам.
Зеленский и президент Индонезии обсудили направления двустороннего сотрудничества
На полях ежегодного Азиатского саммита по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре президент Украины Владимир Зеленский встретился с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто.
ДнепроГЭС в критическом состоянии - Федоров
Днепровская гидроэлектростанция в Запорожье находится в критическом состоянии после российского ракетного обстрела.
Из-за Олимпиады в Париже на три месяца перекроют одну из центральных площадей города
Площадь Согласия в Париже будет полностью закрыта для движения транспорта и пешеходов до 25 сентября, поскольку там проходят последние приготовления к созданию инфраструктуры Олимпийских игр 2024 года и проведению церемоний.
Сахарук о двух станциях ДТЭК, которые атаковала рф: очень серьезное разрушение оборудования
Две тепловые электростанции ДТЭК были серьезно повреждены в результате российских обстрелов, что привело к серьезному разрушению оборудования, но частичное восстановление возможно после оценки масштабов ущерба.
Вражеский удар по жилому дому в Харькове: число погибших возросло до 9
Число погибших в результате массированного ракетного обстрела жилого массива в Новобаварском районе Харькова 31 мая возросло до 9 пострадавших.
"Желтый" уровень опасности: синоптики предупредили о грозе в Киеве и области
Согласно предупреждению Украинского гидрометцентра, в Киеве и Киевской области до конца суток 1 июня ожидается гроза с сильным дождем.
На Запорожье оккупанты проводят инвентаризацию захваченных земель - Центр нацсопротивления
На оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят инвентаризацию сельскохозяйственных земель, заставляя коллаборационистов и местных жителей предоставлять правоустанавливающие документы на землю для возможной национализации и распределения среди российских солдат.
Страны G7 и ЕС хотят ввести ограничения против банков, которые помогают рф уклоняться от санкций - Bloomberg
Страны G7 и ЕС рассматривают возможность ужесточения ограничений в отношении банков, которые помогают рф обходить существующие санкции. Ожидается, что обсуждения продолжатся до саммита G7 в июне, где лидеры хотят согласовать комплекс мер для лучшего обеспечения соблюдения санкций
"Неужели он хочет быть президентом-лузером?": Зеленский о заявлениях Трампа относительно окончания войны
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым и речь идет не только о личности, но и об институциональности США.