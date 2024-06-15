Війна може зупинитися в будь-яких момент, росії треба припинити збройну агресію - глава МЗС Італії
Київ • УНН
Війна в Україні може припинитися, якщо Росія припинить свою збройну агресію, відновить територіальну цілісність України та припинить окупацію українських територій, вважає міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Війна в Україні може зупинитися в будь-який момент, але для цього росії лише треба припинити збройну агресію, відновити цілісність території і припинити окупацію українських територій. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, передає УНН.
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Позиція італійського уряду зрозуміла. Італія зацікавлена в тому, щоб ми не втрачали Україну з поля зору. путін не показує позитивних ознак прагнення до миру. Війна може зупинитися в будь-яких момент. Для цього росії лише треба припинити збройну агресію, відновити цілісність території і припинити окупацію українських територій. Це потрібно для миру. Цей зараз саміт проходить з метою обговорення можливостей миру
Нагадаємо
Президент Фінляндії Александр Стубб під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявив, що Україна починає мирний процес з позиції сили, оскільки вона значно зміцніла за останні три тижні та особливо за останні три місяці.