Україна починає процес до миру з позиції сили - президент Фінляндії
Київ • УНН
Україна починає мирний процес з позиції сили, яка значно зміцніла за останні три тижні і особливо за останні три місяці, заявив президент Фінляндії Александр Стубб на Глобальному саміті миру.
Україна починає мирний процес з позиції сили, оскільки вона значно зміцніла за останні три тижні та особливо за останні три місяці. Про це сказав Президент Фінляндії Александр Стубб під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає УНН.
Я думаю, що Україна починає процес до миру з позиції сили. Зараз вона набагато сильніше ніж 3 тижні тому, а тим більше 3 місяці тому
За його словами, саме цей тиждень найвдаліший для проведення Саміту миру, через саміт G7 та підтримку союзників по НАТО.
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