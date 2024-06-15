Украина начинает процесс к миру с позиции силы - президент Финляндии
Киев • УНН
Украина начинает мирный процесс с позиции силы, которая значительно окрепла за последние три недели и особенно за последние три месяца, заявил президент Финляндии Александр Стубб на Глобальном саммите мира.
Украина начинает мирный процесс с позиции силы, поскольку она значительно окрепла за последние три недели и особенно за последние три месяца. Об этом сказал Президент Финляндии Александр Стубб во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.
Я думаю, что Украина начинает процесс к миру с позиции силы. Сейчас она гораздо сильнее чем 3 недели назад, а тем более 3 месяца назад
По его словам, именно эта неделя самая удачная для проведения Саммита мира, из-за саммита G7 и поддержки союзников по НАТО.
Напомним
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