Украина начинает процесс к миру с позиции силы - президент Финляндии

Украина начинает мирный процесс с позиции силы, поскольку она значительно окрепла за последние три недели и особенно за последние три месяца. Об этом сказал Президент Финляндии Александр Стубб во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает УНН.

Я думаю, что Украина начинает процесс к миру с позиции силы. Сейчас она гораздо сильнее чем 3 недели назад, а тем более 3 месяца назад - подчеркнул Стубб.

По его словам, именно эта неделя самая удачная для проведения Саммита мира, из-за саммита G7 и поддержки союзников по НАТО.

Напомним

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