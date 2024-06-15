Война может остановиться в любых момент, россии надо прекратить вооруженную агрессию - глава МИД Италии

Война в Украине может остановиться в любой момент, но для этого россии лишь надо прекратить вооруженную агрессию, восстановить целостность территории и прекратить оккупацию украинских территорий. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, передает УНН.

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Позиция итальянского правительства понятна. Италия заинтересована в том, чтобы мы не теряли Украину из виду. путин не показывает положительных признаков стремления к миру. Война может остановиться в любой момент. Для этого россии лишь надо прекратить вооруженную агрессию, восстановить целостность территории и прекратить оккупацию украинских территорий. Это нужно для мира. Этот сейчас саммит проходит с целью обсуждения возможностей мира - сказал Таяни.

Напомним,

Президент Финляндии Александр Стубб во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира заявил, что Украина начинает мирный процесс с позиции силы, поскольку она значительно окрепла за последние три недели и особенно за последние три месяца.