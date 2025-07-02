Відкрили рух по одній смузі в обидва боки: голова Житомирської ОВА про ситуацію на трасі М-06 після вибухів
Київ • УНН
На Житомирщині відкрито рух по одній смузі в обидва боки на трасі М-06 після вибуху. На ділянці тривають роботи з очищення проїжджої частини.
У Житомирській області на трасі М-06 вже відкрили рух по одній полосі в обидва боки. Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.
На ділянці траси М-06 на місці надзвичайної події організовано двосторонній рух у напрямку Києва та Житомира по одній полосі руху в кожен бік
За його словами, на перекритій ділянці траси наразі тривають роботи з очистки проїжджої частини.
Нагадаємо
Вибух стався у Селі Березина Житомирської області. Спочатку йшлося про те, що вибух стався на АЗС, однак згодом з’явилася інформація, що вибух пролунав поряд – на складах підприємства.
Вибухом пошкодило прилеглі будинки. Також загорівся автобус.
У результаті двох вибухів на Житомирщині дві людини загинули, ще 15 - постраждали - ОВА02.07.25, 20:25 • 1551 перегляд