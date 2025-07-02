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Открыли движение по одной полосе в обе стороны: глава Житомирской ОВА о ситуации на трассе М-06 после взрывов

Киев • УНН

 • 229 просмотра

На Житомирщине открыто движение по одной полосе в обе стороны на трассе М-06 после взрыва. На участке продолжаются работы по очистке проезжей части.

Открыли движение по одной полосе в обе стороны: глава Житомирской ОВА о ситуации на трассе М-06 после взрывов

В Житомирской области на трассе М-06 уже открыли движение по одной полосе в обе стороны. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.

На участке трассы М-06 на месте чрезвычайного происшествия организовано двустороннее движение в направлении Киева и Житомира по одной полосе движения в каждую сторону

- сообщил Бунечко.

По его словам, на перекрытом участке трассы сейчас продолжаются работы по очистке проезжей части.

Напомним

Взрыв произошел в селе Березина Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия.

Взрывом повредило прилегающие дома. Также загорелся автобус.

В результате двух взрывов в Житомирской области два человека погибли, еще 15 - пострадали - ОВА02.07.25, 20:25 • 1529 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
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Житомир
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