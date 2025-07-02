Открыли движение по одной полосе в обе стороны: глава Житомирской ОВА о ситуации на трассе М-06 после взрывов
Киев • УНН
На Житомирщине открыто движение по одной полосе в обе стороны на трассе М-06 после взрыва. На участке продолжаются работы по очистке проезжей части.
В Житомирской области на трассе М-06 уже открыли движение по одной полосе в обе стороны. Об этом сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.
На участке трассы М-06 на месте чрезвычайного происшествия организовано двустороннее движение в направлении Киева и Житомира по одной полосе движения в каждую сторону
По его словам, на перекрытом участке трассы сейчас продолжаются работы по очистке проезжей части.
Напомним
Взрыв произошел в селе Березина Житомирской области. Сначала речь шла о том, что взрыв произошел на АЗС, однако впоследствии появилась информация, что взрыв прогремел рядом – на складах предприятия.
Взрывом повредило прилегающие дома. Также загорелся автобус.
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