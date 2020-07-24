Від малярії на Одещині помер моряк
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. В Ізмаїльському районі Одеської області 27-річний моряк помер від малярії, на яку захворів у Південно-західній Африці. Про це на брифінгу повідомив головний санітарний лікар області Віталій Гончаров, передає УНН.
“На минулому тижні зареєстрований летальний випадок від тропічної малярії у мешканця Ізмаїльського району. Це молодий хлопець, моряк, віком 27 років, який захворів на судні і був знятий з нього 16 липня через це захворювання. Інфікування відбулося в Південно-західній Африці. Причина захворювання – не прийняття профілактичних протималярійних препаратів”, - сказав Гончаров.
За його словами, від початку року в області зареєстровано вже три випадки малярії.
Нагадаємо, у Львові госпіталізували із діагнозом "малярія" 46-річного чоловіка, який нещодавно повернувся із однієї з країн Африки.