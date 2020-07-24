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4 марта, 15:53 • 114125 просмотра

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4 марта, 14:27 • 118857 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102888 просмотра

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От малярии в Одесской области умер моряк

От малярии в Одесской области умер моряк

Киев  •  УНН

 • 18071 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Измаильском районе Одесской области 27-летний моряк умер от малярии, которой заболел в Юго-Западной Африке. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров, передает УНН.

"На прошлой неделе зарегистрирован летальный случай от тропической малярии у жителя Измаильского района. Это молодой парень, моряк в возрасте 27 лет, который заболел судне и был снят с него 16 июля из-за этого заболевания. Инфицирование произошло в Юго-Западной Африке. Причина заболевания - непринятие профилактических противомалярийных препаратов", - сказал Гончаров.

По его словам, с начала года в области зарегистрировано уже три случая малярии.

Напомним, во Львове госпитализировали с диагнозом "малярия" 46-летнего мужчину, который недавно вернулся из одной из стран Африки.

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