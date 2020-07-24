От малярии в Одесской области умер моряк
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. В Измаильском районе Одесской области 27-летний моряк умер от малярии, которой заболел в Юго-Западной Африке. Об этом на брифинге сообщил главный санитарный врач области Виталий Гончаров, передает УНН.
"На прошлой неделе зарегистрирован летальный случай от тропической малярии у жителя Измаильского района. Это молодой парень, моряк в возрасте 27 лет, который заболел судне и был снят с него 16 июля из-за этого заболевания. Инфицирование произошло в Юго-Западной Африке. Причина заболевания - непринятие профилактических противомалярийных препаратов", - сказал Гончаров.
По его словам, с начала года в области зарегистрировано уже три случая малярии.
Напомним, во Львове госпитализировали с диагнозом "малярия" 46-летнего мужчину, который недавно вернулся из одной из стран Африки.