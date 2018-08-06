Вибухонебезпечний поїзд: під Запоріжжям у вагоні знайшли 40 гранат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У Більмацькому районі Запорізької області у вантажному вагоні із фарфоровою глиною поліцейські вилучили 40 гранат. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Запорізькій області, передає УНН.
“Поліцейські вилучили 27 корпусів гранат „Ф-1“, 44 запали УЗРГМ, 13 корпусів гранат „РГД-5“, 1080 набоїв калібру 5,45 мм, дві димові шашки „РГД-2Б“. Все вилучене направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, працівники Більмацького відділення поліції спільно з працівниками станції “Комиш-Зоря” у вантажному вагоні потягу, який перевозить глину фарфорову, знайшли боєприпаси.
На місце викликали співробітників Вибухотехнічного управління поліції в Запорізькій області.
Також у ГУ НПУ у Запорізькій області нагадали, що 3 серпня під час обшуку домоволодіння, за місцем мешкання чоловіка 1993 року народження, у Мелітопольському районі, поліцейські виявили та вилучили: 223 крупнокаліберних набоїв різного діаметру; 4 маршових двигуни ПГ-9; 2 гранати ВОГ-17; 2 артилерійських підривники; детонатор ПГ-7; 1 УЗРГМ. Усі боєприпаси мали високий ступінь рівня небезпеки, у зв’язку з чим, вони були знешкоджені на полігоні в Мелітопольському районі.
За обома фактами було відкрито кримінальні провадження за ознаками ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Крім того, у прес-службі поліції регіону відзначили, що з початку року запорізькі поліцейські повідомили про підозру 172 особам у зв'язку із скоєнням ними злочинів у сфері незаконного обігу зброї, бойових припасів або вибухових речовин.
Нагадаємо, через жарт із гранатою дніпрянину загрожує до семи років тюрми.