Верховний суд США дозволив Трампу розформувати Міністерство освіти

Верховний суд Сполучених Штатів Америки 14 липня скасував обмеження, які зупиняли адміністрацію президента Дональда Трампа від розформування міністерства освіти. Це є частиною плану Глави Білого дому щодо зменшення ролі федерального уряду в освіті на користь більшого контролю з боку штатів. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

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Зазначається, що Верховний суд США скасував рішення судді щодо поновлення майже 1,4 тис. працівників, які постраждали від масових звільнень у міністерстві, та блокування передачі ключових функцій іншим федеральним агентствам. Троє ліберальних суддів не погодилися з цим рішенням.

Рішення суду дозволяє адміністрації звільняти працівників відомства та передавати його ключові функції іншим федеральним агентствам. Раніше федеральний суд заблокував ці кроки та зобов’язав поновити близько 1400 працівників, які потрапили під масові скорочення.

Адміністрація Трампа наполягає, що хоче передати частину функцій, зокрема управління студентськими кредитами на суму $1,6 трильйона, Адміністрації малого бізнесу, а послуги спеціальної освіти - Міністерству охорони здоров’я і соціальних служб.

Хоча офіційно ліквідувати відомство можна лише через Конгрес, міністерка освіти Лінда Макмегон вже оголосила плани скоротити штат відомства вдвічі від рівня, який був на момент приходу Трампа до влади. Вона назвала рішення Верховного суду "значною перемогою для учнів і сімей".

Опоненти рішення, зокрема організація Democracy Forward, назвали його "нищівним ударом" по обіцянці державної освіти для всіх дітей. Вони попереджають, що масові скорочення можуть затримати виплату федеральної допомоги для малозабезпечених шкіл і учнів з особливими потребами та підірвати зусилля щодо боротьби з дискримінацією в навчальних закладах.

Нагадаємо

Держдепартамент США звільняє 1353 співробітників, включаючи держслужбовців та дипломатів, у рамках масштабної реорганізації адміністрації Трампа. Цей крок викликав критику щодо можливого послаблення глобального лідерства Америки.

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