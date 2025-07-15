Верховный суд США разрешил Трампу расформировать Министерство образования

Верховный суд Соединенных Штатов Америки 14 июля отменил ограничения, которые останавливали администрацию президента Дональда Трампа от расформирования министерства образования. Это является частью плана Главы Белого дома по уменьшению роли федерального правительства в образовании в пользу большего контроля со стороны штатов. Об этом информирует агентство Reuters, передает УНН.

Детали

Отмечается, что Верховный суд США отменил решение судьи о восстановлении почти 1,4 тыс. работников, пострадавших от массовых увольнений в министерстве, и блокировании передачи ключевых функций другим федеральным агентствам. Трое либеральных судей не согласились с этим решением.

Решение суда позволяет администрации увольнять работников ведомства и передавать его ключевые функции другим федеральным агентствам. Ранее федеральный суд заблокировал эти шаги и обязал восстановить около 1400 работников, попавших под массовые сокращения.

Администрация Трампа настаивает, что хочет передать часть функций, в частности управление студенческими кредитами на сумму $1,6 триллиона, Администрации малого бизнеса, а услуги специального образования - Министерству здравоохранения и социальных служб.

Хотя официально ликвидировать ведомство можно только через Конгресс, министр образования Линда Макмегон уже объявила планы сократить штат ведомства вдвое от уровня, который был на момент прихода Трампа к власти. Она назвала решение Верховного суда "значительной победой для учащихся и семей".

Оппоненты решения, в частности организация Democracy Forward, назвали его "сокрушительным ударом" по обещанию государственного образования для всех детей. Они предупреждают, что массовые сокращения могут задержать выплату федеральной помощи для малообеспеченных школ и учащихся с особыми потребностями и подорвать усилия по борьбе с дискриминацией в учебных заведениях.

Напомним

Госдепартамент США увольняет 1353 сотрудников, включая госслужащих и дипломатов, в рамках масштабной реорганизации администрации Трампа. Этот шаг вызвал критику относительно возможного ослабления глобального лидерства Америки.

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