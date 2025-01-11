Венесуела несподівано закрила кордон з Бразилією після інавгурації Мадуро
Київ • УНН
Венесуела тимчасово закрила спільний кордон з Бразилією після того, як Ніколас Мадуро вступив на третій президентський термін. Закриття триватиме до наступного понеділка, причини рішення офіційно не коментуються.
Уряд Бразилії заявив, що Венесуела тимчасово закрила спільний кордон з Бразилією після того, як Ніколас Мадуро став президентом на новий термін. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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"Уряд Бразилії оголосив у п’ятницю, що офіційні особи сусідньої Венесуели наказали тимчасово закрити спільний кордон між країнами через кілька годин після того, як президент Венесуели став президентом на новий термін після багатомісячної суперечки щодо виборів", - пише видання з посиланням на заяву міністерства закордонних справ Бразилії.
Як повідомляється, у заяві вказано, що "закриття кордону триватиме до наступного понеділка".
Зазначається, що офіційні особи Венесуели поки не коментували це рішення.
Нагадаємо
Ніколас Мадуро склав присягу на свій третій термін як президент Венесуели. Інавгурація відбулася на фоні протестів та економічної кризи, у якій опинилася крана за роки правління Мадуро. Він буде президентом до 2031 року.
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