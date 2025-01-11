Венесуэла неожиданно закрыла границу с Бразилией после инаугурации Мадуро
Киев • УНН
Венесуэла временно закрыла общую границу с Бразилией после того, как Николас Мадуро вступил на третий президентский срок. Закрытие продлится до следующего понедельника, причины решения официально не комментируются.
Правительство Бразилии заявило, что Венесуэла временно закрыла общую границу с Бразилией после того, как Николас Мадуро стал президентом на новый срок. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
"Правительство Бразилии объявило в пятницу, что официальные лица соседней Венесуэлы приказали временно закрыть общую границу между странами через несколько часов после того, как президент Венесуэлы стал президентом на новый срок после многомесячного спора по выборам", - пишет издание со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Бразилии.
Как сообщается, в заявлении указано, что "закрытие границы продлится до следующего понедельника".
Отмечается, что официальные лица Венесуэлы пока не комментировали данное решение.
Напомним
Николас Мадуро принял присягу на свой третий срок в качестве президента Венесуэлы. Инаугурация состоялась на фоне протестов и экономического кризиса, в котором оказалась страна за годы правления Мадуро. Он будет президентом до 2031 года.
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