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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Венесуэла неожиданно закрыла границу с Бразилией после инаугурации Мадуро

Венесуэла неожиданно закрыла границу с Бразилией после инаугурации Мадуро

Киев  •  УНН

 • 8663 просмотра

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Венесуэла временно закрыла общую границу с Бразилией после того, как Николас Мадуро вступил на третий президентский срок. Закрытие продлится до следующего понедельника, причины решения официально не комментируются.

Правительство Бразилии заявило, что Венесуэла временно закрыла общую границу с Бразилией после того, как Николас Мадуро стал президентом на новый срок. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

"Правительство Бразилии объявило в пятницу, что официальные лица соседней Венесуэлы приказали временно закрыть общую границу между странами через несколько часов после того, как президент Венесуэлы стал президентом на новый срок после многомесячного спора по выборам", - пишет издание со ссылкой на заявление министерства иностранных дел Бразилии.

Как сообщается, в заявлении указано, что "закрытие границы продлится до следующего понедельника".

Отмечается, что официальные лица Венесуэлы пока не комментировали данное решение.

Напомним

Николас Мадуро принял присягу на свой третий срок в качестве президента Венесуэлы. Инаугурация состоялась на фоне протестов и экономического кризиса, в котором оказалась страна за годы правления Мадуро. Он будет президентом до 2031 года.

США и ЕС ввели санкции против Венесуэлы и предлагают вознаграждение за арест Мадуро11.01.25, 09:01 • 16160 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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