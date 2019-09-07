Великий обмін: Україна подякувала Адміністрації США, Конгресу та Держдепу за підтримку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Посольство України в США висловило подяку Адміністрації США, Конгресу США, Державному департаменту США, а також усім причетним за підтримку та дії, які наближали повернення українських політичних в‘язнів та захоплених моряків з Росії назад додому в Україну. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій українським дипвідомством, передає УНН.
“35 українських політичних в’язнів та моряків, які утримувались Росією, сьогодні повернулись в Україну. Посольство України в США дякує Адміністрації США, Конгресу США, Державному департаменту США, а також усім причетним відомствам, міжнародним активістам, представникам ЗМІ, правоохоронцям, українській громаді в США за підтримку, ініційовані петиції, резолюції, заяви та акції, які весь цей час наближали повернення українських політичних в‘язнів та захоплених моряків з Росії назад додому в Україну”, — йдеться в заяві.
Зі слів дипломатів, подія з повернення українців з Росії є доказом того, що “консолідація міжнародних зусиль на різних рівнях в ім‘я відновлення справедливості є дієвою та має продовжуватись заради відновлення суверенітету та територіальної цілісності України та безпеки в Європі”.
Нагадаємо, сьогодні в аеропорту “Бориспіль” Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, яких утримували в РФ, в рамках обміну України і РФ утримуваними особами.
Коментуючи це, Президент США Дональд Трамп висловив думку, що обмін утримуваними особами, проведений сьогодні між Росією і Україною, може стати першим кроком до миру.