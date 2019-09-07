Большой обмен: Украина поблагодарила Администрацию США, Конгресс и Госдеп за поддержку

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109307 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120957 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112522 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118611 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124308 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150356 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150086 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140654 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 193677 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. Посольство Украины в США выразило благодарность Администрации США, Конгресса США, Государственному департаменту США, а также всех причастных за поддержку и действия, которые приближали возвращения украинских политических заключенных и захваченных моряков из России обратно домой в Украину. Об этом говорится в заявлении, обнародованном украинским дипведомством, передает УНН.

“35 украинских политических заключенных и моряков, которые содержались Россией, сегодня вернулись в Украину. Посольство Украины в США благодарит Администрацию США, Конгресс США, Государственный департамент США, а также всех причастные ведомства, международных активистов, представителей СМИ, правоохранителей, украинскую общину в США за поддержку, инициированные петиции, резолюции, заявления и акции, которые все это время приближали возвращения украинских политических заключенных и захваченных моряков из России обратно домой в Украину”, — говорится в заявлении.

По словам дипломатов, событие по возврату украинцев из России является доказательством того, что “консолидация международных усилий на различных уровнях во имя восстановления справедливости является действенной и должна продолжаться ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и безопасности в Европе”.

Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которых удерживали в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.

Комментируя это, Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что обмен удерживаемыми лицами, проведенный сегодня между Россией и Украиной, может стать первым шагом к миру.

Украинские Национальные Новости

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