Большой обмен: Украина поблагодарила Администрацию США, Конгресс и Госдеп за поддержку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Посольство Украины в США выразило благодарность Администрации США, Конгресса США, Государственному департаменту США, а также всех причастных за поддержку и действия, которые приближали возвращения украинских политических заключенных и захваченных моряков из России обратно домой в Украину. Об этом говорится в заявлении, обнародованном украинским дипведомством, передает УНН.
“35 украинских политических заключенных и моряков, которые содержались Россией, сегодня вернулись в Украину. Посольство Украины в США благодарит Администрацию США, Конгресс США, Государственный департамент США, а также всех причастные ведомства, международных активистов, представителей СМИ, правоохранителей, украинскую общину в США за поддержку, инициированные петиции, резолюции, заявления и акции, которые все это время приближали возвращения украинских политических заключенных и захваченных моряков из России обратно домой в Украину”, — говорится в заявлении.
По словам дипломатов, событие по возврату украинцев из России является доказательством того, что “консолидация международных усилий на различных уровнях во имя восстановления справедливости является действенной и должна продолжаться ради восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины и безопасности в Европе”.
Напомним, сегодня в аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, которых удерживали в РФ, в рамках обмена Украины и РФ удерживаемыми лицами.
Комментируя это, Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что обмен удерживаемыми лицами, проведенный сегодня между Россией и Украиной, может стать первым шагом к миру.