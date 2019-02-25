Велика Британія та ЄС продовжать діалог щодо Brexit

КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Брюсселі 26 лютого відбудеться черговий раунд переговорів щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу. У зустрічі візьмуть участь британський міністр у справах Brexit Стівен Барклі і головний переговірник ЄС Мішель Барньє. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.