Велика Британія та ЄС продовжать діалог щодо Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Брюсселі 26 лютого відбудеться черговий раунд переговорів щодо виходу Великої Британії з Євросоюзу. У зустрічі візьмуть участь британський міністр у справах Brexit Стівен Барклі і головний переговірник ЄС Мішель Барньє. Про це повідомляє УНН із посиланням на Радіо Свобода.
Головною темою їхніх переговорів стане доля угоди, яка має набрати чинності 29 березня. Цей документ досі не затвердили члени британської Палати громад.
Лейбористів і частину консерваторів не влаштовує питання кордону між Ірландією і Північною Ірландією. Вони побоюються, що британський регіон може фактично залишитися в митному союзі і єдиному ринку Євросоюзу, і Лондон таким чином назавжди буде прив’язаний до ЄС. У Брюсселі неодноразово наголошували, що не мають наміру вносити в угоду зміни.
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У результаті Brexit може відбутися без будь-яких домовленостей. Британський прем’єр Тереза Мей обіцяє, що повторне голосування щодо договору відбудеться до 12 березня. Таку заяву вона зробила після зустрічі з головою Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.
Нагадаємо, 21 лютого прем'єр-міністресса Великобританії Тереза Мей і голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер провели конструктивні переговори по Brexit, домовилися знову зустрітися до кінця місяця і не виключили, що угода про майбутні відносини Лондона і Брюсселя може бути змінено.
Як повідомляв УНН, за інформацією ЗМІ, члени британського уряду вважають, що його глава Тереза Мей повинна оголосити про свою відставку після проведення виборів до органів місцевої влади, які пройдуть в Англії і Північній Ірландії 2 травня. Таким чином Мей повинна дозволити новому лідеру правлячої Консервативної партії провести наступний етап переговорів з Брюсселем з питання виходу Сполученого Королівства з Євросоюзу.
Так, вихід Великобританії з Євросоюзу запланований на 29 березня 2019 року.