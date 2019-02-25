Brexit можуть відкласти до 2021 року - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Вихід Великої Британії з Європейського Союзу (Brexit) можуть відтермінувати до 2021 року. Про це з посиланням на джерела у ЄС повідомило The Guardian, передає УНН.
"Brexit може бути відкладено до 2021 року відповідно до планів, які будуть вивчати найбільш високопоставлені чиновники ЄС", - пише видання.
Заміна 21-місячного перехідного періоду додатковим часом у статусі держави-члена, як зазначається, дозволить Великій Британії і ЄС розробити свої плани щодо майбутніх відносин з метою зробити зайвим спірний пункт про backstop стосовно ірландського кордону.
Брюссель сповнений рішучості не пропонувати продовження на короткий термін лише для того, щоб повернутися до цього питання влітку, коли британський уряд знову не зможе просунути свій план у парламенті країни.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Великої Британії вивчає можливість перенесення Brexit на два місяці.
Британці на референдумі у червні 2016 року віддали 51,89% голосів за вихід країни з ЄС проти 48,11% голосів противників цього.
Відповідно до статті 50 статуту ЄС, Британія має вийти з ЄС 29 березня 2019 року.