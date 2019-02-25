Великобритания и ЕС продолжат диалог по Brexit

Главной темой их переговоров станет судьба соглашения, которое должно вступить в силу 29 марта. Этот документ до сих пор не утвердили члены британской Палаты общин.

Лейбористов и часть консерваторов не устраивает вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией. Они опасаются, что британский регион может фактически остаться в таможенном союзе и едином рынке Евросоюза, и Лондон таким образом навсегда будет привязан к ЕС. В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что не намерены вносить в соглашение изменения.

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В результате Brexit может произойти без каких-либо договоренностей. Британский премьер Тереза Мэй обещает, что повторное голосование по договору состоится до 12 марта. Такое заявление она сделала после встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Напомним, 21 февраля премьер-министресса Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели конструктивные переговоры по Brexit, договорились снова встретиться до конца месяца и не исключили, что соглашение о будущих отношениях Лондона и Брюсселя может быть изменено.

Как сообщал УНН, по информации СМИ, члены британского правительства считают, что его глава Тереза Мэй должна объявить о своей отставке после проведения выборов в органы местной власти, которые пройдут в Англии и Северной Ирландии 2 мая. Таким образом Мэй должна позволить новому лидеру правящей Консервативной партии провести следующий этап переговоров с Брюсселем по вопросу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Так, выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года.