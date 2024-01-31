Важлива подальша консолідація: Зеленський про засідання Євроради на рівні лідерів
Київ • УНН
Зеленський сказав, що подальша консолідація буде важливою для підготовки до майбутнього засідання Європейської Ради на рівні лідерів та визначення пріоритетів на решту року, які потрібні Україні та Європі.
Україна готується до завтрашнього засідання Європейської ради на рівні лідерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, та додав, що важливою буде подальша консолідація, передає УНН.
Готуємося до засідання Європейської ради на рівні лідерів. Це завтрашній день. Важливою буде й вдячність всім нашим партнерам, і подальша консолідація, щоб пройти цей рік саме так, як потрібно Україні та всій Європі. Визначимо пріоритети.
Доповнення
Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та прем’єр Чеської Республіки Петер Фіала обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Євроради.