Важлива подальша консолідація: Зеленський про засідання Євроради на рівні лідерів

Україна готується до завтрашнього засідання Європейської ради на рівні лідерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, та додав, що важливою буде подальша консолідація, передає УНН.

Готуємося до засідання Європейської ради на рівні лідерів. Це завтрашній день. Важливою буде й вдячність всім нашим партнерам, і подальша консолідація, щоб пройти цей рік саме так, як потрібно Україні та всій Європі. Визначимо пріоритети. - сказав Зеленський.

Доповнення

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та прем’єр Чеської Республіки Петер Фіала обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Євроради.