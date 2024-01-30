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Прем'єр-міністри України та Чехії обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Європейської Ради

Прем'єр-міністри України та Чехії обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Європейської Ради

Київ • УНН

 • 27965 перегляди

Прем'єр-міністри України та Чехії обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Європейської Ради та потребу України у фінансовій підтримці з боку ЄС.

Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та прем’єр Чеської Республіки Петер Фіала обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Євроради. Про напрацьовані рішення розповіли у пресслужбі Кабміну, передає УНН.

Консолідуємо наші зусилля напередодні засідання Європейської ради. Розраховуємо на позитивне голосування за новий механізм фінансової підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, що розрахований на 4 роки. 

— заявив Денис Шмигаль.

Деталі

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів перемовини із Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петером Фіалою у форматі онлайн-зустрічі. Говорили про співпрацю двох країн та підтримку України.

Денис Шмигаль також повідомив, що на зустрічі мова йшла й про можливості спільного виробництва зброї та боєприпасів та активізацію співпраці між українськими й чеськими оборонними підприємствами.

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Крім того, прем’єр-міністри домовилися провести спільне засідання урядів.

На останок, глава українського Уряду подякував Чехії за підтримку українських ініціатив, зокрема Формули миру Президента Володимира Зеленського, та євроатлантичних прагнень України.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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