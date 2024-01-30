Прем'єр-міністри України та Чехії обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Європейської Ради
Київ • УНН
Прем'єр-міністри України та Чехії обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Європейської Ради та потребу України у фінансовій підтримці з боку ЄС.
Прем’єр-міністри України Денис Шмигаль та прем’єр Чеської Республіки Петер Фіала обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Євроради. Про напрацьовані рішення розповіли у пресслужбі Кабміну, передає УНН.
Консолідуємо наші зусилля напередодні засідання Європейської ради. Розраховуємо на позитивне голосування за новий механізм фінансової підтримки Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро, що розрахований на 4 роки.
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів перемовини із Прем’єр-міністром Чеської Республіки Петером Фіалою у форматі онлайн-зустрічі. Говорили про співпрацю двох країн та підтримку України.
Денис Шмигаль також повідомив, що на зустрічі мова йшла й про можливості спільного виробництва зброї та боєприпасів та активізацію співпраці між українськими й чеськими оборонними підприємствами.
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Крім того, прем’єр-міністри домовилися провести спільне засідання урядів.
На останок, глава українського Уряду подякував Чехії за підтримку українських ініціатив, зокрема Формули миру Президента Володимира Зеленського, та євроатлантичних прагнень України.