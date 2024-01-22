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Чехія не повертатиме українців призовного віку на Батьківщину – голова МЗС країни

Чехія не повертатиме українців призовного віку на Батьківщину – голова МЗС країни

Київ • УНН

 • 29323 перегляди

Чехія не повертатиме українців призовного віку в Україну. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський вважає, що для цього немає механізмів згідно з міжнародним правомю

Чехія не буде висилати в Україну чоловіків призовного віку. Про це міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у коментарі ČT24 у зв'язку з питанням про підготовку до зміни мобілізаційного законодавства в Україні, передає УНН.

Деталі

У відповідь на запитання щодо мобілізації в Україні міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський наголосив, що в державі не існує механізмів повернення громадян з Чехії до України через мобілізацію.

Таких механізмів не існує, бо вони точно не відповідають міжнародному праву та зобов’язанням Чеської Республіки на міжнародному рівні

– сказав Ян Ліпавський.

За даними видання, наразі у Чехії за різними типами віз проживають близько 200 тисяч українських чоловіків. Для їх продовження необхідний дійсний український паспорт, проте процес видачі нової візи може бути обмежений наявністю дійсної військового квитка.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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