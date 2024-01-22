Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину - глава МИД страны
Киев • УНН
Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста в Украину. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что для этого нет механизмов согласно международному праву
Чехия не будет высылать в Украину мужчин призывного возраста. Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в комментарии ČT24 в связи с вопросом о подготовке к изменению мобилизационного законодательства в Украине, передает УНН.
Детали
В ответ на вопрос о мобилизации в Украине министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский отметил, что в государстве не существует механизмов возвращения граждан из Чехии в Украину из-за мобилизации.
Таких механизмов не существует, потому что они точно не соответствуют международному праву и обязательствам Чешской Республики на международном уровне
По данным издания, сейчас в Чехии по разным типам виз проживают около 200 тысяч украинских мужчин. Для их продления необходим действительный украинский паспорт, однако процесс выдачи новой визы может быть ограничен наличием действительного военного билета.
Поддержка на долгие годы: Украина и Чехия подписали Меморандум о сотрудничестве25 октябрь 2023, 21:24 • 132550 просмотров
Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину - глава МИД страны
Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста в Украину. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что для этого нет механизмов согласно международному праву
Доставляли героин из-за границы: столичные правоохранители задержали группу наркоторговцев
В Киеве правоохранители арестовали группу, которая занималась контрабандой кокаина из-за границы и производством каннабиса в Украине. Во время рейда правоохранители изъяли наркотики на сумму 20 миллионов гривен и перекрыли международный маршрут поставки наркотиков.
Активисты развернули украинский флаг на горной вершине в оккупированном Крыму
Активисты Движения "Желтая лента" развернули украинский флаг на вершине крымской горы, чтобы отпраздновать День Соборности.
Польша присоединилась к декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины
Польша присоединилась к декларации стран "Группы семи" о предоставлении гарантий безопасности Украине, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Оккупанты не платят шахтерам зарплату, дефицит кадров составляет 40% - ЦНС
российские оккупанты не платят шахтерам, а на временно оккупированных территориях в шахтах не хватает 40% персонала, что приводит к риску закрытия шахт.
Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский подаст законопроект о введении множественного гражданства. Максим Яли, политолог-международник, считает, что это поощрит тех, кто живет за границей, помогать Украине
Минюст подал иск о конфискации активов экс-президента Мотор Сичи Богуслаева и экс-топ-менеджера
Активы включают недвижимость, корпоративные права юридических лиц и права интеллектуальной собственности.
Украина стремится к продлению беспошлинной торговли с ЕС и упрощению транзита агропродукции через Польшу: Сольский поговорил с европейскими коллегами
Министр аграрной политики Украины Николай Сольский встретился с европейскими коллегами на форуме GFFA, чтобы обсудить продление безквотного и беспошлинного режима для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. Во время встречи со своим польским коллегой Николай Сольский также отметил важность упрощения процедур контроля для сельскохозяйственной продукции, перевозимой транзитом через Польшу.
На Закарпатье разоблачены таможенники которые систематически требовали взятки от перевозчиков
Украинские власти арестовали пятерых таможенников, обвиняемых во взяточничестве на таможенном посту "Тиса". Обвиняемые требовали до 1,5 тыс. евро от водителей автобусов за беспрепятственное прохождение таможенного контроля, и им может грозить до 10 лет лишения свободы, если их признают виновными.
"Польша сделает все, что в наших силах, чтобы увеличить шансы Украины на победу" - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск уверяет, что Польша будет поддерживать Украину в ее войне против России из соображений морали и безопасности польского государства. Он также призывает страны, которые ценят демократию и права человека, поддержать Украину.