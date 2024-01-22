Чехия не будет возвращать украинцев призывного возраста на родину - глава МИД страны

Чехия не будет высылать в Украину мужчин призывного возраста. Об этом министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в комментарии ČT24 в связи с вопросом о подготовке к изменению мобилизационного законодательства в Украине, передает УНН.

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В ответ на вопрос о мобилизации в Украине министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский отметил, что в государстве не существует механизмов возвращения граждан из Чехии в Украину из-за мобилизации.

Таких механизмов не существует, потому что они точно не соответствуют международному праву и обязательствам Чешской Республики на международном уровне - сказал Ян Липавский.

По данным издания, сейчас в Чехии по разным типам виз проживают около 200 тысяч украинских мужчин. Для их продления необходим действительный украинский паспорт, однако процесс выдачи новой визы может быть ограничен наличием действительного военного билета.

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