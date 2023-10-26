Поддержка на долгие годы: Украина и Чехия подписали Меморандум о сотрудничестве
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук встретился с Председателем Сената Парламента Чешской Республики Милошем Вистрчилом, чтобы обсудить ряд важных тем, в частности поддержку Украины. Об этом сообщила Верховная Рада Украины, пишет УНН.
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Наконец в рамках встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
«Это тот документ, который станет дополнительным фактором укрепления двусторонних отношений между законодательными органами наших государств», — подчеркнул спикер Парламента Украины.
Детали
Вчера вместе с подписанием меморандума, который по словам Стефанчука будет гарантировать институтам сотрудничество на долгие годы, стороны также обсудили текущие события в Украине и потребность в дальнейшей поддержке.
Со своей стороны, Милош Выстрчил отметил, что Чехия подтверждает дальнейшую поддержку Украины в трех сферах. Во-первых, это поддержка Украины в борьбе с российским агрессором. Во-вторых, сотрудничество на пути Украины в Евросоюз и Организацию Североатлантического договора. В-третьих, поддержка в будущем, после завершения войны, в частности, по восстановлению и сотрудничеству в культурной и научно-технической сферах.
Напомним
На саммите Крымской платформы, который состоялся в Праге 24 октября, приняли участие представители почти 70 парламентов и парламентских ассамблей со всего мира.
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