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Підтримка України та засудження атаки рф: Стефанчук про спільну декларацію за підсумками Кримської платформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Учасники другого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну декларацію, у якій, зокрема заявили про намір підтримувати надання військової, фінансової, допомоги Україні та надати всю необхідну допомогу для досягнення членства в ЄС. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Підтримка України та засудження атаки рф: Стефанчук про спільну декларацію за підсумками Кримської платформи

Деталі

«Спільна декларація учасників Другого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи», - написав Стефанчук.

За його словами, у підсумковому документі, зокрема:

  • Наголосили, що відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з деокупацією Криму та Севастополя, а також забезпечення державного суверенітету України, є фундаментальною передумовою для припинення війни та встановлення тривалого миру у регіоні.
  • Засудили правову нікчемність так званих «референдумів» і «виборів» на тимчасово окупованих територіях України.
  • Засудили вихід росії із Чорноморської зернової ініціативи, систематичні атаки на експортну інфраструктуру, погрози комерційному судноплавству, а також блокаду морських портів України, що загрожує світовій продовольчій безпеці.

Стефанчук зазначив, що учасники заявили про намір:

  • підтримувати надання політичної, дипломатичної, військової, безпекової, фінансової, гуманітарної та іншої допомоги Україні;
  • надати Україні всю необхідну допомогу для досягнення членства в ЄС;
  • підтримувати застосування та надалі посилювати санкції проти рф, вживати дипломатичних, економічних та інших заходів із метою тиску на рф, а також протидіяти обходу санкцій.

Доповнення

Спікер польського Сенату, представник опозиційної партії «Громадська платформа» Томаш Гродський заявив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну.

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