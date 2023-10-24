Підтримка України та засудження атаки рф: Стефанчук про спільну декларацію за підсумками Кримської платформи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Учасники другого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну декларацію, у якій, зокрема заявили про намір підтримувати надання військової, фінансової, допомоги Україні та надати всю необхідну допомогу для досягнення членства в ЄС. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
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«Спільна декларація учасників Другого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи», - написав Стефанчук.
За його словами, у підсумковому документі, зокрема:
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- Наголосили, що відновлення територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах, включно з деокупацією Криму та Севастополя, а також забезпечення державного суверенітету України, є фундаментальною передумовою для припинення війни та встановлення тривалого миру у регіоні.
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- Засудили правову нікчемність так званих «референдумів» і «виборів» на тимчасово окупованих територіях України.
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- Засудили вихід росії із Чорноморської зернової ініціативи, систематичні атаки на експортну інфраструктуру, погрози комерційному судноплавству, а також блокаду морських портів України, що загрожує світовій продовольчій безпеці.
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Стефанчук зазначив, що учасники заявили про намір:
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- підтримувати надання політичної, дипломатичної, військової, безпекової, фінансової, гуманітарної та іншої допомоги Україні;
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- надати Україні всю необхідну допомогу для досягнення членства в ЄС;
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- підтримувати застосування та надалі посилювати санкції проти рф, вживати дипломатичних, економічних та інших заходів із метою тиску на рф, а також протидіяти обходу санкцій.
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Доповнення
Спікер польського Сенату, представник опозиційної партії «Громадська платформа» Томаш Гродський заявив, що Польща й надалі підтримуватиме Україну.