Підтримка України та засудження атаки рф: Стефанчук про спільну декларацію за підсумками Кримської платформи

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Учасники другого Парламентського саміту Міжнародної Кримської платформи ухвалили спільну декларацію, у якій, зокрема заявили про намір підтримувати надання військової, фінансової, допомоги Україні та надати всю необхідну допомогу для досягнення членства в ЄС. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.