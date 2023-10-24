Поддержка Украины и осуждение атаки рф: Стефанчук о совместной декларации по итогам Крымской платформы

Детали

«Совместная декларация участников Второго Парламентского саммита Международной Крымской платформы», - написал Стефанчук.

По его словам, в итоговом документе, в частности:



Отметили, что восстановление территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах, включая деоккупацию Крыма и Севастополя, а также обеспечение государственного суверенитета Украины, является фундаментальной предпосылкой для прекращения войны и установления длительного мира в регионе.



Осудили правовую ничтожность так называемых «референдумов» и «выборов» на временно оккупированных территориях Украины.



Осудили выход россии из Черноморской зерновой инициативы, систематические атаки на экспортную инфраструктуру, угрозы коммерческому судоходству, а также блокаду морских портов Украины, что угрожает мировой продовольственной безопасности.



Стефанчук отметил, что участники заявили о намерении:



поддерживать оказание политической, дипломатической, военной, безопасностной, финансовой, гуманитарной и другой помощи Украине;



предоставить Украине всю необходимую помощь для достижения членства в ЕС;



поддерживать применение и в дальнейшем усиливать санкции против рф, принимать дипломатические, экономические и другие меры с целью давления на рф, а также противодействовать обходу санкций.



Дополнение

Спикер польского Сената, представитель оппозиционной партии «Общественная платформа» Томаш Гродский заявил, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать Украину.