Підтримка на довгі роки: Україна та Чехія підписали Меморандум про співпрацю
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук зустрівся із Головою Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом, щоб обговорити ряд важливих тем, зокрема підтримку України. Про це повідомила Верховна Рада України, пише УНН.
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Насамкінець у межах зустрічі було підписано Меморандум про взаєморозуміння та співпрацю.
«Це той документ, який стане додатковим фактором зміцнення двосторонніх відносин між законодавчими органами наших держав», — наголосив спікер Парламенту України.
Деталі
Учора разом з підписанням меморандуму, який за словами Стефанчука гарантуватиме інституціям співпрацю на довгі роки, сторони також обговорили поточні події в Україні та потребу в подальшій підтримці.
Зі свого боку, Мілош Вистрчіл наголосив, що Чехія підтверджує подальшу підтримку України у трьох сферах. По-перше, це підтримка України у боротьбі з російським агресором. По-друге, співробітництво на шляху України до Євросоюзу та Організації Північноатлантичного договору. По-третє, підтримка у майбутньому, після завершення війни, зокрема, щодо відбудови та співпраці у культурній та науково-технічній сферах.
Нагадаємо
На саміті Кримської платформи, який відбувся у Празі 24 жовтня, взяли участь представники майже 70 парламентів та парламентських асамблей з усього світу.
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