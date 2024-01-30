Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и премьер Чешской Республики Петер Фиала обсудили консолидацию усилий накануне заседания Евросовета. О наработанных решениях рассказали в пресс-службе Кабмина, передает УНН.

Консолидируем наши усилия накануне заседания Европейского совета. Рассчитываем на положительное голосование за новый механизм финансовой поддержки Ukraine Facility объемом 50 млрд евро, рассчитанный на 4 года. - заявил Денис Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с Премьер-министром Чешской Республики Петером Фиалой в формате онлайн-встречи. Говорили о сотрудничестве двух стран и поддержке Украины.

Денис Шмыгаль также сообщил, что на встрече речь шла и о возможности совместного производства оружия и боеприпасов и активизации сотрудничества между украинскими и чешскими оборонными предприятиями.

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Кроме того, премьер-министры договорились провести совместное заседание правительств.

В заключение, глава украинского правительства поблагодарил Чехию за поддержку украинских инициатив, в частности Формулы мира Президента Владимира Зеленского, и евроатлантических стремлений Украины.