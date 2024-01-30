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Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета

Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 18:33  •  5661 просмотра

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Премьер-министры Украины и Чехии обсудили консолидацию усилий накануне заседания Европейского Совета и потребность Украины в финансовой поддержке со стороны ЕС.

Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и премьер Чешской Республики Петер Фиала обсудили консолидацию усилий накануне заседания Евросовета. О наработанных решениях рассказали в пресс-службе Кабмина, передает УНН.

Консолидируем наши усилия накануне заседания Европейского совета. Рассчитываем на положительное голосование за новый механизм финансовой поддержки Ukraine Facility объемом 50 млрд евро, рассчитанный на 4 года. 

- заявил Денис Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с Премьер-министром Чешской Республики Петером Фиалой в формате онлайн-встречи. Говорили о сотрудничестве двух стран и поддержке Украины.

Денис Шмыгаль также сообщил, что на встрече речь шла и о возможности совместного производства оружия и боеприпасов и активизации сотрудничества между украинскими и чешскими оборонными предприятиями.

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Кроме того, премьер-министры договорились провести совместное заседание правительств.

В заключение, глава украинского правительства поблагодарил Чехию за поддержку украинских инициатив, в частности Формулы мира Президента Владимира Зеленского, и евроатлантических стремлений Украины.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Политика
Прем'єр-міністри України та Чехії обговорили консолідацію зусиль напередодні засідання Європейської Ради
Prime Ministers of Ukraine and the Czech Republic discussed consolidation of efforts on the eve of the European Council meeting
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