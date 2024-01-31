Важна дальнейшая консолидация: Зеленский о заседании Евросовета на уровне лидеров

Украина готовится к завтрашнему заседанию Европейского совета на уровне лидеров. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, и добавил, что важной будет дальнейшая консолидация, передает УНН.

Готовимся к заседанию Европейского совета на уровне лидеров. Это завтрашний день. Важной будет и благодарность всем нашим партнерам, и дальнейшая консолидация, чтобы пройти этот год именно так, как нужно Украине и всей Европе. Определим приоритеты. - сказал Зеленский.

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Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и премьер Чешской Республики Петер Фиала обсудили консолидацию усилий накануне заседания Евросовета.