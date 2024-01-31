Важна дальнейшая консолидация: Зеленский о заседании Евросовета на уровне лидеров
Киев • УНН
Зеленский сказал, что дальнейшая консолидация будет важной для подготовки к предстоящему заседанию Европейского Совета на уровне лидеров и определения приоритетов на оставшуюся часть года, которые нужны Украине и Европе.
Украина готовится к завтрашнему заседанию Европейского совета на уровне лидеров. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, и добавил, что важной будет дальнейшая консолидация, передает УНН.
Готовимся к заседанию Европейского совета на уровне лидеров. Это завтрашний день. Важной будет и благодарность всем нашим партнерам, и дальнейшая консолидация, чтобы пройти этот год именно так, как нужно Украине и всей Европе. Определим приоритеты.
Дополнение
Премьер-министры Украины Денис Шмыгаль и премьер Чешской Республики Петер Фиала обсудили консолидацию усилий накануне заседания Евросовета.
Важна дальнейшая консолидация: Зеленский о заседании Евросовета на уровне лидеров
Зеленский сказал, что дальнейшая консолидация будет важной для подготовки к предстоящему заседанию Европейского Совета на уровне лидеров и определения приоритетов на оставшуюся часть года, которые нужны Украине и Европе.
В Одесской области успешно действует "єОселя": бойцам сил обороны компенсированы первые 82 кредита
Благодаря подписанному договору и на основании предоставленного банком реестра наших защитников компенсацию получили первые 82 участника государственной программы "єОселя", которые соответствуют требованиям областной программы.
Посол Италии и министр МВД Украины обсудили гуманитарную помощь и поддержку в разминировании
Посол Италии в Украине встретился с украинскими чиновниками, чтобы обсудить предоставление гуманитарной помощи, военной помощи и финансирование техники для разминирования, при этом посол заверил, что дальнейшая поддержка остается приоритетом.
В Сумах депутаты отстранили от обязанностей мэра Лысенко, которого подозревают во взяточничестве
Сумской городской совет тайным голосованием отстранил городского голову Александра Лысенко от должности после сообщения ему о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 2,13 млн грн по делу о взяточничестве.
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
Международный суд ООН признал россию виновной в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма по одной из ее статей в обвинениях Украины против россии, связанных с финансированием терроризма на востоке Украины.
россияне обстреливают Херсон - МВА
российские войска, оккупировавшие левый берег, длительное время ведут обстрел Херсона. В МВА призывают горожан держаться подальше от окон.
На Харьковщине мать оставила малолетних детей дома на двое суток и ушла к подруге
Мать в Харьковской области Украины оставила своих 1-летнего и 3-летнего детей дома одних более чем на два дня, уехав в гости к подруге.
Титаническая работа Президента: Кипер о возвращении одесских пограничников домой
207 украинцев, в том числе 8 пограничников из Одесской области, были освобождены из российского плена 31 января.
Более 12 тысяч украинцев воспользовались сервисом продажи автомобилей в приложении "Дія"
Услугой продажи автомобилей в приложении "Дія" воспользовались более 12 тысяч украинцев. Средняя стоимость автомобиля по договору составила 270 345 грн, а самые популярные марки - Volkswagen, Ford, Renault и ВАЗ.
Хлопок в оккупированном Крыму: командующий Воздушных сил намекнул на удар по аэродрому Бельбек
Николай Олещук, командующий Воздушных сил, обнародовал видео хлопка в Крыму и завуалированно намекнул, что по аэродрому Бельбек был нанесен удар украинскими военными.