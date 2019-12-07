В Японії відкрили гарячу лінію допомоги постраждалим від знущань на роботі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Загальнонаціональна гаряча лінія допомоги людям, постраждалим від знущань з боку начальства, з'явилася в Японії. Про це в суботу повідомляє японське видання NHK, передає УНН.
Відзначається, що лінія була організована групою адвокатів, які виступають на захист людей від знущань і принижень на роботі, а також надмірних переробок, які нерідко призводять до виникнення у людей серйозних захворювань і навіть доводять до самогубств. Ті, хто подзвонить на лінію, зможуть отримати пораду юристів з приводу того, як краще вчинити в конкретній ситуації.
Гаряча лінія працюватиме тільки один день, проте група адвокатів розраховує здійснювати подібну практику на регулярній основі.
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Надмірний моральний тиск та приниження з боку керівництва є гострою проблемою в японських компаніях. Наприклад, в середині листопада цього року найбільша автомобільна компанія Японії Toyota була визнана відповідальною за самогубство одного зі своїх співробітників в 2017 році внаслідок тривалого тиску з боку керівництва на робочому місці.