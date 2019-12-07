В Японии открыли горячую линию помощи пострадавшим от издевательств на работе

Отмечается, что линия была организована группой адвокатов, выступающих в защиту людей от издевательств и унижений на работе, а также чрезмерных переработок, которые нередко приводят к возникновению у людей серьезных заболеваний и даже доводят их до самоубийств. Те, кто позвонит на линию, смогут получить совет юристов по поводу того, как лучше поступить в конкретной ситуации.

Горячая линия будет работать только один день, однако группа адвокатов рассчитывает осуществлять подобную практику на регулярной основе.

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Чрезмерный моральное давление и унижение со стороны руководства является острой проблемой в японских компаниях. Например, в середине ноября этого года крупнейшая автомобильная компания Японии Toyota была признана ответственной за самоубийство одного из своих сотрудников в 2017 году в результате длительного давления со стороны руководства на рабочем месте.