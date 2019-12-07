В Японии открыли горячую линию помощи пострадавшим от издевательств на работе

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 1611 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103243 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74294 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103308 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116062 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146448 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147319 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140237 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 183352 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116669 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
В Японии открыли горячую линию помощи пострадавшим от издевательств на работе

В Японии открыли горячую линию помощи пострадавшим от издевательств на работе

Киев  •  УНН

 • 8051 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Общенациональная горячая линия помощи людям, пострадавшим от издевательств со стороны начальства, появилась в Японии. Об этом в субботу сообщает японское издание NHK, передает УНН.

Отмечается, что линия была организована группой адвокатов, выступающих в защиту людей от издевательств и унижений на работе, а также чрезмерных переработок, которые нередко приводят к возникновению у людей серьезных заболеваний и даже доводят их до самоубийств. Те, кто позвонит на линию, смогут получить совет юристов по поводу того, как лучше поступить в конкретной ситуации.

Горячая линия будет работать только один день, однако группа адвокатов рассчитывает осуществлять подобную практику на регулярной основе.

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Чрезмерный моральное давление и унижение со стороны руководства является острой проблемой в японских компаниях. Например, в середине ноября этого года крупнейшая автомобильная компания Японии Toyota была признана ответственной за самоубийство одного из своих сотрудников в 2017 году в результате длительного давления со стороны руководства на рабочем месте.

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