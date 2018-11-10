В УПЦ КП спростували фейк про нову дату Різдва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські ЗМІ без наведення доказів чи посилань, поширювали неправдиві чутки про “новий стиль” церковного календаря єдиної Помісної Української Православної Церкви. Про це на своїй сторінці у Facebook написав речник Української православної церкви Київського патріархату, архієпископ Євстратій Зоря, передає УНН.
“Цілком очевидно, що це є інформаційна диверсія, яка напередодні важливих подій повинна посіяти суперечки та недовіру серед православних в Україні. Адже відомо, що ідея переходу на новий стиль має не лише прихильників, але і численних переконаних опонентів”, — написав Зоря.
Речник УПЦ КП зауважив, що в минулому низка прикладів адміністративного впровадження нового стилю приводила до поділу в Церквах, навіть до розколів, що тривають десятиліттями.
“Тож цілком офіційно хочу повідомити, що питання переходу на новий календар не порушується і не розглядається у процесі об‘єднання та у зв‘язку з наданням Томосу. Кожна автокефальна Церква самостійно вирішує календарне питання і жодних приписів чи вимог щодо цього в Томосах, які надавалися Вселенським Патріархатом у ХХ ст., не встановлювалося”, — підкреслив він.
На думку Зорі, дезінформація та “фейки” поширює Москва.
“Поширення інформації про нібито впровадження у зв‘язку з наданням Томосу "нового стилю" — є лише інформаційною провокацією з московським корінням”, — вважає архієпископ.
Він нагадав, що минулого року законом України 25 грудня було визнане святковим днем, і всі, хто бажають святкувати цього дня згідно зі своїми переконаннями, мають можливість робити це, а питання Томосу та автокефалії з цим не пов‘язане.
Нагадаємо, 11 жовтня було оголошено рішення Синоду в Стамбулі, згідно з яким Вселенський Патріархат продовжує процедуру надання Томосу для автокефалії Українській православній церкві.
Тоді ж Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет заявив, що найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об’єднання трьох церков.
За його словами, об’єднання трьох церков — УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП в Єдину українську помісну церкву відбуватиметься на добровільних засадах.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко планує зустрітися з єпископами УПЦ МП 13 листопада.