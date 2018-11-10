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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107205 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

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В УПЦ КП опровергли фейк о новой дате Рождества

В УПЦ КП опровергли фейк о новой дате Рождества

Киев  •  УНН

 • 14460 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские СМИ без приведения доказательств или ссылок, распространяли ложные слухи о “новом стиле” церковного календаря единой Поместной Украинской Православной Церкви. Об этом на своей странице в Facebook написал представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Евстратий Зоря, передает УНН.

"Совершенно очевидно, что это информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине. Ведь известно, что идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и многочисленных убежденных оппонентов", - написал Заря.

Представитель УПЦ КП отметил, что в прошлом ряд примеров административного внедрения нового стиля приводил к разделению в церквях, даже к расколам, длящимся десятилетиями.

"Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не поднимается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением Томоса. Каждая автокефальная Церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований относительно этого в Томосах, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ в., не устанавливалось ", - подчеркнул он.

По мнению Зари, дезинформацию и "фейки" распространяет Москва.

"Распространение информации о якобы внедрении в связи с предоставлением Томоса "нового стиля" - есть лишь информационной провокацией с московским корнями", - считает архиепископ.

Он напомнил, что в прошлом году законом Украины 25 декабря было признано праздничным днем, и все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям, имеют возможность делать это, а вопрос Томоса и автокефалии с этим не связан.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Тогда же Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

По его словам, объединение трех церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Единую украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с епископами УПЦ МП 13 ноября.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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