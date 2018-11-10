В УПЦ КП опровергли фейк о новой дате Рождества

"Совершенно очевидно, что это информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине. Ведь известно, что идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и многочисленных убежденных оппонентов", - написал Заря.

Представитель УПЦ КП отметил, что в прошлом ряд примеров административного внедрения нового стиля приводил к разделению в церквях, даже к расколам, длящимся десятилетиями.

"Поэтому вполне официально хочу сообщить, что вопрос перехода на новый календарь не поднимается и не рассматривается в процессе объединения и в связи с предоставлением Томоса. Каждая автокефальная Церковь самостоятельно решает календарный вопрос и никаких предписаний или требований относительно этого в Томосах, которые предоставлялись Вселенским Патриархатом в ХХ в., не устанавливалось ", - подчеркнул он.

По мнению Зари, дезинформацию и "фейки" распространяет Москва.

"Распространение информации о якобы внедрении в связи с предоставлением Томоса "нового стиля" - есть лишь информационной провокацией с московским корнями", - считает архиепископ.

Он напомнил, что в прошлом году законом Украины 25 декабря было признано праздничным днем, и все, кто желает праздновать в этот день согласно своим убеждениям, имеют возможность делать это, а вопрос Томоса и автокефалии с этим не связан.

Напомним, 11 октября было объявлено решение Синода в Стамбуле, согласно которому Вселенский Патриархат продолжает процедуру предоставления Томоса для автокефалии Украинской православной церкви.

Тогда же Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет заявил, что в ближайшее время будет созван Архиерейский собор для объединения трех церквей.

По его словам, объединение трех церквей - УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП в Единую украинскую поместную церковь будет происходить на добровольных началах.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко планирует встретиться с епископами УПЦ МП 13 ноября.