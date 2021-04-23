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В Укрзалізниці триває перевірка кадрових призначень Жмака

В Укрзалізниці триває перевірка кадрових призначень Жмака

Київ • УНН

 • 28308 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. В АТ "Укрзалізниця" повідомили, що службова перевірка по кадровим призначенням ексголови "Укрзалізниці" Володимира Жмака триває, передає УНН.

Цитата:

"Службова перевірка апарату управління АТ "Укрзалізниця" з питань ініціювання та підписання низки додаткових угод до трудових договорів, укладених між товариством та працівниками протягом січня-березня 2021 року, на даний час ще триває. Результати перевірки стануть відомі після завершення", - повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Доповнення

У березні Володимир Жмак був звільнений з посади голови "Укрзалізниці", але напередодні перепідписав трудові контракти зі своїми соратниками.

"Ці угоди продовжують строк дії контрактів на три роки, а в разі його розірвання передбачають додаткові виплати. Це неприпустиме рішення, яке дестабілізує роботу компанії та в черговий раз виснажує її фінансово. Йому буде надана правова оцінка", - розповіли в "Укрзалізниці", додаючи, що на період проведення перевірки директора департаменту розвитку персоналу та кадрової політики відсторонено від виконання свої посадових обов’язків.

За даними ГО "Антикорупційний блокпост", Жмак уклав контракти на покращених умовах з такими посадовими особами:

Рєзнік Володимир Володимирович – директор з питань інформаційних технологій, прийнятий на посаду 08.10.2020 року. В 2016 році його звільнили з посади радника голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі за участь у великому корупційному скандалі з отриманням хабара в 1,5 млн гривень.

Смірнов Ігор Володимирович – перший заступник директора виконавчої філії "Центр охорони здоров’я", прийнятий на посаду 29.10.2020 року. Соратник Володимира Жмака по Київстару. По Смірнову розслідується 3 кримінальні справи по ухиленню від сплати податків його компаніями.

Левада Сергій Якович – перший заступник директора Департаменту електрифікації та електропостачання, прийнятий на посаду 09.09.2020 року. Давній соратник Жмака, разом з ним прийшов з аеропорту Бориспіль. Курував схеми по закупівлі електроенергії для Укрзалізниці, яку розслідує НАБУ.

Ясельський Михайло Іванович – директор Офісу з Безпеки, прийнятий 17.12.2020 року. З Жмаком разом працювали в ТНК-ВР, де він відповідав за економічну безпеку. Контролював всі закупівлі в компанії.

Заблоцький Андрій Володимирович – директор з правових питань, прийнятий на посаду 17.09.2020 року.

Брати Кошелєв Ігор Ігорович – директор Департаменту охорони праці та промислової безпеки, прийнятий 01.10.2020 року та Кошелєв Олег Ігорович – директор Офісу голови правління, прийнятий 09.09.2020 року. ЗМІ називали його "сірим кардиналом Укрзалізниці".

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