В Укрзализныце проводится проверка кадровых назначений Жмака

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 79094 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130796 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185987 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187716 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272407 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 315252 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157201 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142941 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269997 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126336 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 48506 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179699 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 37381 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 41706 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 60598 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 315255 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 269998 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 425796 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 391789 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 375188 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 60601 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179700 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 210063 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190479 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 272409 просмотра
Актуальное
В Укрзализныце проводится проверка кадровых назначений Жмака

В Укрзализныце проводится проверка кадровых назначений Жмака

Киев  •  УНН

 • 28298 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В АО "Укрзализныця" сообщили, что служебная проверка по кадровым назначениям эксглавы "Укрзализныци" Владимира Жмака продолжается, передает УНН.

Цитата:

"Служебная проверка аппарата управления АО "Укрзализныця" по вопросам инициирования и подписания ряда дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключенным между обществом и работниками в течение января-марта 2021 года, в настоящее время продолжается. Результаты проверки станут известны после завершения", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Дополнение

В марте Владимир Жмак был уволен с должности главы "Укрзализныци", но накануне переподписал трудовые контракты со своими соратниками.

"Эти соглашения продлевают срок действия контрактов на три года, а в случае его расторжения предусматривают дополнительные выплаты. Это недопустимое решение, которое дестабилизирует работу компании и в очередной раз истощает ее финансово. Ему будет дана правовая оценка", - рассказали в "Укрзализныце", добавляя, что на период проведения проверки директор департамента развития персонала и кадровой политики отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.

По данным ОО "Антикоррупционный блокпост", Жмак заключил контракты на улучшенных условиях с такими должностными лицами:

Резник Владимир Владимирович - директор по вопросам информационных технологий, принятый на должность 08.10.2020 года. В 2016 году его уволили с должности советника главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили за участие в крупном коррупционном скандале с получением взятки в 1,5 млн гривен.

Смирнов Игорь Владимирович - первый заместитель директора исполнительного филиала "Центр охраны здоровья", принятый на должность 29.10.2020 года. Соратник Владимира Жмака по Киевстару. Относительно Смирнова расследуется 3 уголовных дела по уклонению от уплаты налогов его компаниями.

Левада Сергей Яковлевич - первый заместитель директора Департамента электрификации и электроснабжения, принятый на должность 09.09.2020 года. Давний соратник Жмака, вместе с ним пришел из аэропорта Борисполь. Курировал схемы по закупке электроэнергии для Укрзализныци, которое расследует НАБУ.

Ясельский Михаил Иванович - директор Офиса по безопасности, принятый 17.12.2020 года. Со Жмаком вместе работали в ТНК-ВР, где он отвечал за экономическую безопасность. Контролировал все закупки в компании.

Заблоцкий Андрей Владимирович - директор по правовым вопросам, принятый на должность 17.09.2020 года.

Братья Кошелев Игорь Игоревич - директор Департамента охраны труда и промышленной безопасности, принятый 01.10.2020 года и Кошелев Олег Игоревич - директор Офиса главы правления, принятый 09.09.2020 года. СМИ называли его "серым кардиналом Укрзализныци".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы