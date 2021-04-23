В Укрзализныце проводится проверка кадровых назначений Жмака

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"Служебная проверка аппарата управления АО "Укрзализныця" по вопросам инициирования и подписания ряда дополнительных соглашений к трудовым договорам, заключенным между обществом и работниками в течение января-марта 2021 года, в настоящее время продолжается. Результаты проверки станут известны после завершения", - сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

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В марте Владимир Жмак был уволен с должности главы "Укрзализныци", но накануне переподписал трудовые контракты со своими соратниками.

"Эти соглашения продлевают срок действия контрактов на три года, а в случае его расторжения предусматривают дополнительные выплаты. Это недопустимое решение, которое дестабилизирует работу компании и в очередной раз истощает ее финансово. Ему будет дана правовая оценка", - рассказали в "Укрзализныце", добавляя, что на период проведения проверки директор департамента развития персонала и кадровой политики отстранен от исполнения своих должностных обязанностей.

По данным ОО "Антикоррупционный блокпост", Жмак заключил контракты на улучшенных условиях с такими должностными лицами:

Резник Владимир Владимирович - директор по вопросам информационных технологий, принятый на должность 08.10.2020 года. В 2016 году его уволили с должности советника главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили за участие в крупном коррупционном скандале с получением взятки в 1,5 млн гривен.

Смирнов Игорь Владимирович - первый заместитель директора исполнительного филиала "Центр охраны здоровья", принятый на должность 29.10.2020 года. Соратник Владимира Жмака по Киевстару. Относительно Смирнова расследуется 3 уголовных дела по уклонению от уплаты налогов его компаниями.

Левада Сергей Яковлевич - первый заместитель директора Департамента электрификации и электроснабжения, принятый на должность 09.09.2020 года. Давний соратник Жмака, вместе с ним пришел из аэропорта Борисполь. Курировал схемы по закупке электроэнергии для Укрзализныци, которое расследует НАБУ.

Ясельский Михаил Иванович - директор Офиса по безопасности, принятый 17.12.2020 года. Со Жмаком вместе работали в ТНК-ВР, где он отвечал за экономическую безопасность. Контролировал все закупки в компании.

Заблоцкий Андрей Владимирович - директор по правовым вопросам, принятый на должность 17.09.2020 года.

Братья Кошелев Игорь Игоревич - директор Департамента охраны труда и промышленной безопасности, принятый 01.10.2020 года и Кошелев Олег Игоревич - директор Офиса главы правления, принятый 09.09.2020 года. СМИ называли его "серым кардиналом Укрзализныци".