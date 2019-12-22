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В Україну йдуть морози: коли чекати похолодання

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Початок тижня в Україні буде дощовим, але теплим, а вже в п’ятницю – 27 грудня – слід чекати похолодання. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 23 грудня в західних областях очікуються значні дощі; температура вночі 1-6° тепла, вдень 3-8°.

У Карпатах сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця; температура протягом доби 0-5° тепла.

На решті території невеликий дощ; вночі та вранці місцями туман; температура вночі 4-9° тепла, вдень 6-11°, у південній частині місцями 12-14°.

Вітер в країні південно-східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-28 м/с.

“24-25 грудня буде хмарно. Часом дощ, в Карпатах сніг; 24 грудня на крайньому заході значний дощ, в Карпатах сильний сніг, хуртовина.

Вітер південно-східний, у західній частині північно-західний, 7-12 м/с, 24 грудня в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с”, — зазначено у повідомленні.

Температура вночі 1-6° тепла; вдень 3-8°, в Карпатах вночі та вдень 0-5° морозу, відзначають синоптики.

Як відзначають в Укргідрометцентрі, 26 грудня очікуються невеликі, місцями помірні дощі, у західних областях з мокрим снігом, 27 грудня невеликий сніг, на півдні та сході країни невеликий дощ з мокрим снігом.

“Температура вночі та вдень 0-6° тепла, у західних, 27 грудня і у північних та центральних областях від 3° тепла до 2° морозу. У Карпатах сніг; температура вночі та вдень 2-7° морозу”, — повідомили синоптики.

Нагадаємо, синоптики дали дощовий прогноз на початок наступного тижня.

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